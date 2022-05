Séminaire sur la participation des jeunes au projet européen Centre européen de la jeunesse Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ce séminaire réunira sur deux demi-journées un panel d’experts des institutions européennes, de chercheurs, de professionnels de la jeunesse et de représentants d’organisations de jeunes, qui débattront s**ur comment renforcer, de manière concrète, la participation des jeunes aux décisions publiques européennes.** **Il aura lieu les jeudi 9 juin (après-midi) et vendredi 10 juin (matin) 2022 au Centre européen de la jeunesse à Strasbourg.** Cet événement est prévu en présentiel. Une centaine de personnes pourra participer. En cas de détérioration de la situation sanitaire, les modalités d’organisation seront adaptées (format distanciel). **Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai 2022.** L’invitation ainsi que l’ordre du jour détaillé vous parviendront après la validation de votre pré-inscription. Plus d’informations [ici](https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/colloque-faire-vivre-l-europe-pour-et-avec-les-jeunes/). Pour toute demande de précisions, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : [pfue.jeunesse@education.gouv.fr](mailto:pfue.jeunesse@education.gouv.fr)

Participez à cette rencontre professionnelle sur le thème « Faire vivre l'Europe pour et avec les jeunes ». Centre européen de la jeunesse 30 rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg

