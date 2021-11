Toulouse Pavillon Baudot Haute-Garonne, Toulouse Séminaire SFR-BMT (IRSD): Professeure Muriel Darnaudéry Pavillon Baudot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Séminaire SFR-BMT (IRSD): Professeure Muriel Darnaudéry Pavillon Baudot, 15 décembre 2021, Toulouse. Séminaire SFR-BMT (IRSD): Professeure Muriel Darnaudéry

Pavillon Baudot, le mercredi 15 décembre à 10:00

Je travaille sur l’hypothèse de l’origine développementale de la santé et des maladies des adultes en utilisant une approche intégrée. J’étudie le rôle de l’environnement précoce (nutrition périnatale, obésité maternelle, diabète maternel, séparation maternelle) sur les fonctions cérébrales et la vulnérabilité aux maladies neuropsychiatriques (dépression, anxiété) chez la descendance. J’explore également grâce à des modèles précliniques, le rôle causal des dysfonctionnements intestinaux (dysbiose intestinale et hyper-perméabilité intestinale) dans l’émergence des déficits associés au stress précoce. ### **DISTANCIEL :** ### **CONTACT:** Nicolas Cénac “Role de la perméabilité intestinale dans la vulnérabilité neuropsychiatrique associée au stress précoce” Pavillon Baudot Purpan Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Pavillon Baudot Adresse Purpan Ville Toulouse lieuville Pavillon Baudot Toulouse