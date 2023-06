Visite guidée de la Maison Lacordaire – 200 ans de vie religieuse Séminaire Saint-Curé-d’Ars, Maison Lacordaire Flavigny-sur-Ozerain, 17 septembre 2023, Flavigny-sur-Ozerain.

Visite guidée de la Maison Lacordaire – 200 ans de vie religieuse Dimanche 17 septembre, 13h45 Séminaire Saint-Curé-d’Ars, Maison Lacordaire Départ de la visite au n° 1 de la rue Saint-Dominique : 13h45 – 14h30 – 15h15 – 16h00 – 16h45 – 17h30.

Temps estimé de la visite : 1h (dont 25 min de visite libre dans le parc). Réservation conseillée pour les groupes à partir de 15 personnes.

Dimanche 17 septembre 2023

Visite guidée du séminaire Saint-Curé-d’Ars

dit « Maison Lacordaire » – 200 ans de vie religieuse

Venez revivre deux siècles de présence religieuse à Flavigny en parcourant les couloirs de la Maison Lacordaire, aujourd’hui séminaire internationnal.

La visite guidée (environ 1h) vous fera découvrir l’histoire et la vie actuelle de ce lieu comprenant l’ancien hôtel du Bailli de l’Auxois (XIIIe siècle). Vous y verrez le cloître et son jardin, l’oratoire Lacordaire, le rez-de-chaussée et l’église.Vous pourrez visiter librement la cour haute, admirer le point de vue sur la vallée de l’Ozerain et le vignoble de Flavigny, le potager, le tilleul de 1849, le pavillon Lacordaire du XVIIIe siècle, vous recueillir au cimetière dominicain.

Séminaire Saint-Curé-d’Ars, Maison Lacordaire 3 rue Saint-Dominique 21150 Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 96 20 74 [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 96 20 74 »}] Découvrez l’histoire et la vie actuelle de ce lieu comprenant l’ancien hôtel du Bailli de l’Auxois (XIIIe siècle). Vous y verrez le cloître et son jardin, l’oratoire Lacordaire, le rez-de-chaussée et l’église.Vous pourrez visiter librement la cour haute, admirer le point de vue sur la vallée de l’Ozerain et le vignoble de Flavigny, le potager, le tilleul de 1849, le Pavillon Lacordaire du XVIIIe siècle, vous recueillir au cimetière dominicain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Séminaire Saint-Curé-d’Ars