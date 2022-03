Séminaire renaissance Pinel-Hauterive Pinel-Hauterive Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pinel-Hauterive

Séminaire renaissance Pinel-Hauterive, 11 mars 2022, Pinel-Hauterive. Séminaire renaissance Pontié Maison Pénélopé Pinel-Hauterive

2022-03-11 – 2022-03-14 Pontié Maison Pénélopé

Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne Pinel-Hauterive EUR 390 390 Programme : cercle de femme, balade en forêt, respiration, connexion à tes sens, chant spontané, danse intuitive, mise en pratique de la théorie, rituel simple, tirage d’oracle ensemble, etc.

Repas maison végétarien.

Réservations obligatoires. Programme : cercle de femme, balade en forêt, respiration, connexion à tes sens, chant spontané, danse intuitive, mise en pratique de la théorie, rituel simple, tirage d’oracle ensemble, etc.

Repas maison végétarien.

Réservations obligatoires. +33 7 67 52 16 37 Programme : cercle de femme, balade en forêt, respiration, connexion à tes sens, chant spontané, danse intuitive, mise en pratique de la théorie, rituel simple, tirage d’oracle ensemble, etc.

Repas maison végétarien.

Réservations obligatoires. maison pénélopé

Pontié Maison Pénélopé Pinel-Hauterive

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Pinel-Hauterive Autres Lieu Pinel-Hauterive Adresse Pontié Maison Pénélopé Ville Pinel-Hauterive lieuville Pontié Maison Pénélopé Pinel-Hauterive Departement Lot-et-Garonne

Séminaire renaissance Pinel-Hauterive 2022-03-11 was last modified: by Séminaire renaissance Pinel-Hauterive Pinel-Hauterive 11 mars 2022 Lot-et-Garonne Pinel-Hauterive

Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne