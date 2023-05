Séminaire REACH Ircam, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Présentation du projet de recherche REACH (Raising Co-Creativity in Cyber-Human Musicianship)

Le projet REACH explore les conditions de co-créativité entre musiciens et intelligence artificielle dans un contexte d’interaction vivante, notamment pour les musiques improvisées. Il rassemble autour de l’Ircam des partenaires nationaux et internationaux tels que l’UCSD, Stanford, l’université de Tokyo et l’EHESS et produit des outils logiciels pour la création et la scène.

Ce séminaire présentera les résultats des recherches de manière accessible au public, en abordera les enjeux esthétiques, et philosophiques, et démontrera les outils logiciels co-créatifs issus des travaux. Il fera suite au concert Reaching out! de la veille au Centre Pompidou, dans lequel ces outils auront été mis en œuvre en direct avec la grande improvisatrice Joëlle Léandre.

REACH : Raising Co-creativity in Cyber-Human Musicianship

Dirigé par Gérard Assayag, avec les partenaires principaux : Shlomo Dubnov (UCSD) et Marc Chemillier (EHESS)

Équipe et collaborations : Mikhail Malt, Georges Bloch, Marco Fiorini, Joakim Borg, Yohann Rabearivelo, Pierre Saint-Germier, Clément Canonne, Vignesh Gokul, Ke Chen, Sabina Covarrubias, Daniel Brown, Vasiliki Zachari

