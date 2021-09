Tours CCI Touraine Indre-et-Loire, Tours Séminaire Qualité et Réglementaire pour les dispositifs médicaux CCI Touraine Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Séminaire Qualité et Réglementaire pour les dispositifs médicaux le 20 Octobre 2021 à Tours ——————————————————————————————- L’association Healthcare Loire Valley est heureuse de vous inviter à participer à un séminaire gratuit autour des thématiques Qualité et Réglementaire pour les dispositifs médicaux. **Mercredi 20 Octobre 2021 à 14 h00 à la CCI Touraine** Depuis le mois de Mai dernier la réglementation Européenne encadrant le secteur du dispositif médical a évolué avec la mise en application du nouveau règlement européen 2017/745 (MDR) dont le champ d’application est élargi et qui réglemente toutes les étapes clés de la mise sur le marché des dispositifs médicaux (DM). Dès la création de Healthcare Loire Valley, les problématiques autour de la Qualité et du Réglementaire ont été identifiées comme stratégiques pour l’ensemble des acteurs de la filière ceci du fabricant de DM au sous-traitant. Avec le nouveau MDR impliquant beaucoup de changement, il nous a paru donc important que le premier événement de l’association soit autour de ces sujets. **Le programme** 13:30 – Accueil des participants 14:00 – Introduction Healthcare Loire Valley 14:15 – **_Le MDR quel impact pour la filière du DM_** – SNITEM 15:00 – _**Vision du MDR: Témoignage d’un industriel**_ – AXESS VISION 15:30 – Pause 16:00 – _**Evaluation de DM selon le cycle de maturation d’une Technologie de santé (différents types d’études)**_ – CHRU & CIC/CIT 16:30 – _**ISO 13485: le référentiel des systèmes du management de la qualité pour la filière DM**_- AFNOR 17:00 – _**De la 60601 à la 62304: Exigences pour l’électronique et les logiciels des DM**_ – LNE 17:30 – _**Processus général de mise en place d’une étude clinique au CHRU de Tours: du montage à la réalisation**_ – CHRU & CIC/CIT 18:00 – Rafraîchissements 19:00 – Fin du séminaire **Audience cible** Le séminaire est ouvert à toute personne étant intéressée par cette thématique: CEO, CTO, Ingénieur R&D, Responsable & Ingénieur RAQA, … **En présentiel ou distanciel** Présentiel: CCI Touraine – 1, rue Schiller, 37000 TOURS Distanciel: Via service de visio conférence **Inscription:** [**[https://bit.ly/39rMG1z](https://bit.ly/39rMG1z)**](https://bit.ly/39rMG1z) (L’inscription est gratuite mais obligatoire. Les places en présentiel étant limitées, les organisateurs vous informeront 1 semaine avant l’événement si votre demande de participation en présentiel est validée.)

