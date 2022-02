[Séminaire] Pourquoi et comment opérer une transformation digitale de votre entreprise ? Bretagne Espace Séminaire, 31 mars 2022, Pontivy.

[Séminaire] Pourquoi et comment opérer une transformation digitale de votre entreprise ?

Bretagne Espace Séminaire, le jeudi 31 mars à 09:15

Les membres des GT ADN 22 et GT ADN 56 ont le plaisir de vous inviter à leur séminaire autour de la transformation digitale. Une journée pour échanger et comprendre les enjeux autour de la cybersécurité, la data, la stratégie digitale globale… Vous êtes expert ou novice ? Vous souhaitez profitez de retours d’expériences ? Découvrir la démarche pour initier cette transformation dans votre entreprise ? On vous donne rendez-vous à l’Espace Bretagne Séminaire de Pontivy le 31 mars 2022 ! PROGRAMME : 9h15-9h30 : Accueil café Plenière : 9h35-10h00 : La nécessité de se transformer pour entreprendre et la mutualisation de compétences/expertises face à la menace cyber qui pèse sur les entreprises – Alain Glon (Président de AGH) 10h00-10h30 : Quelle stratégie et quelle organisation informatique dans ma TPE / PME pour initier une démarche de transformation digitale ? Bernard Philibert, Développement commercial, Anima Néo Sonia Mahe, Directrice des Systèmes d’Information, Groupe UDIFE Thomas Leclerc, Responsable Systèmes d’information, LocMaria Biscuits Julien Leroy, Directeur offres et innovation, Isatech Ateliers : 10h40-12h15 : La cyber sécurité avec 2 ateliers en parallèle selon niveau de maturité sur le sujet Atelier 1 : Initier une démarche de sécurisation/gestion des données et outils informatiques, hébergement/sauvegarde, RGPD… Philippe Quemerais, Responsable des Relations Entreprises et Formation Continue, ENSSAT Lannion Catherine Lege, DPO externe, LG Conseil Atelier 2 : Quels conseils dans la gestion de crise en cas d’attaque cyber Retour d’expérience de l’attaque cyber subie par AGH avec Romuald Rituit, Directeur des systèmes d’information, AGH Les bons conseils de gestion de crise Cyber avec : Thomas Mainini, Head of Cyber Security, Airbus Cybersecurity Christian Cevaer, Délégué régional Bretagne, ANSSI 12h15-13h45 : Cocktail déjeunatoire Plenière : 13h45-14h15 : Comment bien gérer son passage d’une PME à une ETI sur le plan informatique / digital Bernard Philibert, Développement commercial, Anima Néo Ludovic Bloyet, Directeur des systèmes d’information, Conserverie la Belle-Iloise Thomas Leclerc, Responsable Systèmes d’information, LocMaria Biscuits Ateliers : 14h15/15h15 : Atelier 1 : E-commerce / webmarketing avec Soledis Atelier 2 : Data & gouvernance avec Stéphane Lelionnais, Co-fondateur, Dawizz 15h30-16h30 : Atelier 1 : Accès internet au débit / déploiement réseau interne avec Xavier Foury, Gérant, Xankom Atelier 2 : Datacenter & eco-responsabilité avec Bérenger Cadoret, CEO, Stratosfair 16h45-17h00 : Conclusion

Gratuit, sur inscription

Les membres des GT ADN 22 et GT ADN 56 ont le plaisir de vous inviter à leur séminaire autour de la transformation digitale. Une journée pour échanger et comprendre les enjeux…

Bretagne Espace Séminaire 4 rue Kristen Noguès, 56300 Pontivy Pontivy Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T09:15:00 2022-03-31T17:00:00