Séminaire plantations – canne à sucre et betterave Café librairie Michèle Firk, 7 avril 2022, Montreuil.

Nous vous invitons à une nouvelle séance du séminaire Plantations proposé par le collectif de la librairie Michèle Firk sur les plantes devenues hégémoniques à travers l’histoire. Cette séance sera assurée par Rémi et Thibault sur les plantations de canne à sucre et de betteraves. Des plantations esclavagistes aux manifestations contre la baisse du prix du sucre, du blocus continental à la prolongation des néonicotinoïdes, l’existence publique au sein des mouvements sociaux agricoles des “planteurs” – de canne à sucre outre-mer et de betterave dans l’hexagone – est le fruit d’une histoire conflictuelle née dans des usines bien particulières : l’usine centrale ou la ferme-usine, une symbiose entre le champ agricole et l’unité de production industrielle. Repartant de cette configuration précoce de l’organisation du travail capitaliste, et des conflits interprofessionnels qu’elle a générés, les deux intervenants proposent de raconter l’émergence de cette catégorie particulière d’agriculteurs, mobilisée de manière unifiée dans les discours publics mais renvoyant à une diversité de situations individuelles sur le plan sociologique. Ils se fondent sur deux enquêtes de terrain auprès de ces agriculteurs (dans les départements français d’outre-mer et en Picardie) pour raconter cette histoire croisée. —- **Cycle sur les plantations** L’idée de ce cycle sur les Plantations est de s’essayer à rassembler les substrats sur lesquels nous nous tenons, de s’essayer à penser les imbrications de ce par quoi nous nous sustentons ; de tacher, en somme, de répondre à la question : à quoi tout cela tient -il ? Inspiré.e.s par plusieurs débat contemporains autours de la questions des systèmes (agro)alimentaires, des « food regime » et des études des chaînes approvisionnement du capitalisme on voudrait déplier ce qui pour nous pourrait faire sens pour une critique fine du capitalisme, à travers la question de la Plantation. Il s’agit de s’essayer à retracer quelques histoires, celles de ces plantes devenues pour leur propriétés singulières ou par des petits hasards de l’histoire, des plantes hégémoniques que l’on retrouve partout et desquelles on a fait dépendre des modèles de productions. Alimentaires et pas seulement. Des plantes donc, qui ont changés des territoires, qui changent les corps et bouleversent des vies. Il s’agit de retracer la mise au travail de ces plantes et les efforts tendus de quelques uns pour créer des empires. On pense à l’arrivée de la canne à sucre sur l’île de Madère vers 1460 puis à son expansion vers les Caraïbes ou le Brésil et le système social fondé sur l’esclavage qui se met alors en place. On pense la plantation comme lieu d’invention de la production moderne ; la plantation comme véritable première usine. On pense ensuite aux allégories impériales et aux mythes du Progrès. On pense aux vastes champs de soja qui tuent et aux bétails nourries aux tourteaux ; à la canne à sucre et au palmier à huile qui créent des mondes ; à la Banane qui fait toujours tant qu’elle peut pour faire parler d’elle. On voudrait tirer ces fils afin de mieux entendre ce que peuvent nous dire ces histoires.

Série de discussions sur la plantation et la plantationocène

