le jeudi 7 avril à 19:00

Des plantations esclavagistes aux manifestations contre la baisse du prix du sucre, du blocus continental à la prolongation des néonicotinoïdes, l’existence publique au sein des mouvements sociaux agricoles des “planteurs” – de canne à sucre outre-mer et de betterave dans l’hexagone – est le fruit d’une histoire conflictuelle née dans des usines bien particulières : l’usine centrale ou la ferme-usine, une symbiose entre le champ agricole et l’unité de production industrielle. Repartant de cette configuration précoce de l’organisation du travail capitaliste, et des conflits interprofessionnels qu’elle a générés, les deux intervenants proposent de raconter l’émergence de cette catégorie particulière d’agriculteurs, mobilisée de manière unifiée dans les discours publics mais renvoyant à une diversité de situations individuelles sur le plan sociologique. Ils se fondent sur deux enquêtes de terrain auprès de ces agriculteurs (dans les départements français d’outre-mer et en Picardie) pour raconter cette histoire croisée. Nouvelle séance du séminaire Plantations proposé par le collectif de la librairie Michèle Firk sur les plantes devenues hégémoniques à travers l’histoire. Café Librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T21:00:00

