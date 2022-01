Séminaire Paroles, paroles, Collège international de philosophie Médiathèque musicale de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Séminaire Paroles, paroles, Collège international de philosophie Médiathèque musicale de Paris, 21 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Séminaire de recherche organisé par Chloé Thomas (Collège international de philosophie) à la Médiathèque musicale de Paris dans le cadre d’un partenariat entre ces deux institutions. Jean-Luc Le Ténia (Jean-Luc Lecourt à l’état civil), est né au Mans en 1975, ville où il a travaillé comme

médiathécaire jusqu’à sa mort en 2011. Auteur prolifique de quelque 2000 chansons, sorties sur cassettes,

puis sur CD auto-produits, il a été soutenu par les Wampas, qui reprennent sa chanson “Jean-Luc Le

Ténia” sur leur album Chicoutimi. C’est Didier Wampas qui le qualifie de “meilleur chanteur français du

monde”, ce qui deviendra le titre du seul disque à diffusion importante du Ténia, sorti chez Ignatub en

2002.

Devenu culte, il est l’objet de nombreux albums de reprises, les Mausolée Tapes, chez La Souterraine.

Son journal, qu’il mettait en ligne sur son site, a été publié en livre en 2016.

Nous discuterons, en compagnie d’Ignatus, l’oeuvre et la postérité de Jean-Luc Le Ténia, avant d’écouter

quelques reprises de ses chansons.

Site personnel (désormais maintenu par Tony Papin) https://teniadiary.fr/ Ignatus, de son vrai nom Jérôme Rousseaux s’est d’abord fait connaître comme chanteur et auteur du

groupe Les Objets formé avec Olivier Libaux. Il publie ensuite six albums en son nom, qui contiennent

des collaborations avec Albin de la Simone, Yann Péchin (guitariste d’Alain Bashung) ou Mark Eitzel

(American Music Club), et mêlent chanson et musique électronique. Il anime aussi des ateliers d’écriture

de chanson.

Il a sorti en 2002 sur son label Ignatub le disque de Jean-Luc Le Ténia Le Meilleur chanteur français du

monde. Aujourd’hui épuisé sur support physique, le disque a été mis en ligne par La Souterraine:

https://souterraine.biz/album/le-meilleur-chanteur-fran-ais-du-monde

http://www.ignatub.com/ Médiathèque musicale de Paris 8, porte Saint-Eustache Paris 75001 Contact : 01 55 80 75 40 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis Concert;Peinture

