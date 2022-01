Séminaire Paroles, paroles, Collège International de Philosophie Médiathèque musicale de Paris (MMP), 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre du séminaire Paroles, paroles organisé par le Collège International de Philosophie, la Médiathèque musicale reçoit Laura Elko et Chloé Thomas pour une conférence sur Béranger.

“Je ne suis pas poète, je suis chansonnier”: cette déclaration de Béranger, dans Ma Biographie, revendique une forme de modestie et une pratique artisanale et populaire de la littérature. Elle est écrite d’autant plus volontiers que Béranger savait avoir gagné le respect de poètes qui se revendiquaient tels, de Chateaubriand à Hugo. Adulé, puis tourné en ridicule et enfin oublié, Béranger a sans doute pâti autant de sa posture en retrait que de la dimension circonstancielle de nombre de ses chansons qui ont dû leur popularité à leur pertinence spécifique et limitante pour l’instant historique où elles émergeaient.

Laura Elko et Chloé Thomas discuteront du choix de la minorité opéré par Béranger et du paradoxe qu’il crée entre une certaine virtuosité prosodique, cultivant néanmoins un écart avec les grandes formes poétiques contemporaines. Laura Elko interprétera quelques chansons de Béranger en s’accompagnant au piano.

Biographie des intervenantes :

Après avoir suivi une formation de piano au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve ainsi que de chant lyrique dans la classe de Daniel Ottevaere au Conservatoire de Valenciennes, Laura Elko débute sur scène en duo avec Cosmopolitan Divas qu’elle co-écrit et qui obtient le P’tit Molière du Meilleur Spectacle Musical en 2014. Elle se forme en autodidacte à la ventriloquie et forme un nouveau duo avec sa marionnette pour Enfin vieille ! mis en scène par Trinidad (et nommé aux P’tits Molières), puis Ah ! vous dirais-je mamans mis en scène par Victoire Berger-Perrin. Par ailleurs, elle se produit régulièrement comme chanteuse au cabaret artistique du Lapin Agile et dans des productions d’opéras (Cendrillon de Massenet, La flûte enchantée de Mozart…).

Chloé Thomas est maîtresse de conférence à l’Université d’Angers. Elle a consacré deux livres à la littérature moderniste des Etats-Unis (Gertrude Stein: une expérience américaine, Le Bord de l’eau, 2019; Les excentrés: poètes modernistes américains, CNRS éditions, 2021). Ses recherches actuelles portent sur la poésie “mineure” et la “mauvaise” poésie.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://fr-fr.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis

