Séminaire “Organoïdes et recherche agronomique” Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA,Maisons-Alfort), 23 juin 2022, Maisons-Alfort.

Séminaire “Organoïdes et recherche agronomique”

du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin à Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA, Maisons-Alfort)

Séminaire “Organoïdes et recherche agronomique” ———————————————– Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA, Maisons-Alfort) Le séminaire est organisé par le groupe de travail INRAE « Organoïdes et modèles ex vivo chez les espèces animales d’intérêt agronomique » regroupant des scientifiques de 5 départements INRAE (PHASE, GA, SA, MICA et ALIMH). L’objectif de ce séminaire est de présenter les travaux en cours utilisant le modèle des organoïdes pour la recherche agronomique (interaction hôte-pathogène/microbiote, génétique, développement, reproduction, nutrition, métabolisme, toxicologie, etc.). Le séminaire sera organisé en sessions thématiques permettant d’aborder les défis techniques et les applications des modèles organoïdes en prenant en compte la diversité des espèces et des tissus étudiés (intestin, poumon, peau, système reproducteur, cerveau, foie, etc.). ### Inscription et soumission des résumés  Site internet : [https://seminaire.inrae.fr/organoides/](https://seminaire.inrae.fr/organoides/)  Inscription gratuite mais obligatoire (80 places disponibles)  Soumission des résumés (maximum 500 mots) pour communication orale ou poster.  Date limite : 20 mai 2022 ### Pré-programme **Jeudi 23 juin 2022** 13h30 – 14h : Accueil 14h – 14h45 : Conférence invitée – Maxime Mahé (TENS, Nantes) – Organoïdes intestinaux 14h45 – 15h45 : Communications orales – Session 1 15h45 – 16h15 : Pause café + posters 16h15 -17h15 : Communications orales – Session 2 17h15 – 18h : Conférence invitée – Nathalie Sauvonet (Institut Pasteur, Paris) – Organ-on-Chip 18h -19h : Présentation Flash posters 19h – 21h : Apéritif dinatoire + posters **Vendredi 24 juin 2022** 8h45 – 9h45 : Communications orales – Session 3 9h45 – 10h30 : Conférence invitée – Céline Cougoule (IPBS, Toulouse) – Organoïdes pulmonaires 10h30 – 11h : Pause + posters 11h – 13h : Ateliers (Thèmes à confirmer) 13h – 14h : Déjeuner + posters 14h – 14h30 : Conférence invitée – Athanassia Sotiropoulos, Directrice GIS FC3R 14h30 – 15h30 : Communications orales – Session 4 15h30 – 16h15 : Conférence invitée – Frédéric Percevault (IRSET, Rennes) – Mammosphères 16h15 – 16h30 : Conclusion ### Comité d’organisation Martin Beaumont (GenPhySE-PHASE), Muriel Coulpier (VIRO-SA), Delphyne Descamps (VIM-SA), Elisabetta Giuffra (GABI-GA), Corinne Joffre (NutriNeuro-ALIMH), Sonia Lacroix-Lamandé (ISP-SA), Bertrand Pain (SBRI-PHASE), Marie-Hélène Perruchot (PEGASE-PHASE), Agnès Wiedemann (IRSD-MICA) Contacts : [martin.beaumont@inrae.fr](mailto:martin.beaumont@inrae.fr) ou [bertrand.pain@inrae.fr](mailto:bertrand.pain@inrae.fr)

L’objectif de ce séminaire est de présenter les travaux en cours utilisant le modèle des organoïdes pour la recherche agronomique .

Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA,Maisons-Alfort) 7 Av. du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort Centre Ville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T13:30:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T08:45:00 2022-06-24T16:30:00