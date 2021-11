Séminaire : “laissons les jeunes être acteurs de leur propre vie” Maison des Bateleurs-Solidarités Jeunesses, 19 novembre 2021, Montendre.

L’idée est de les faire discuter et découvrir des méthodes d’expression théâtrale pour considérer la pratique culturelle comme un outil de socialisation pour les jeunes. Les participants viendront de France, Autriche, Estonie, Grèce, Italie, Slovaquie, Espagne, pendant une semaine. Les objectifs sont : – Permettre la rencontre interculturelle entre les participants – Comprendre l’intérêt de l’utilisation du théâtre pour l’autonomie et la conscience sociale et culturelle des jeunes. – Développer et acquérir des compétences d’expression théâtrale – Intégrer les méthodes d’expression théâtrale dans la pratique professionnelle – Développer des connaissances sur la dynamique de groupe et les questions liées à l’intégration des jeunes dans la société. Ainsi, pour présenter et partager le résultat de ces échanges, un théâtre forum aura lieu l’après-midi du 19 novembre.

Entrée libre

Ce séminaire vise à réunir des professionnels du secteur de la jeunesse avec les concepts d’inclusion sociale des jeunes dans différents contextes socioprofessionnels.

Maison des Bateleurs-Solidarités Jeunesses 4 avenue d’Onda, 17130 Montendre Montendre Charente-Maritime



