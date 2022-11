Séminaire : La recherche par cartes heuristiques Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Avec Louis-Claude Paquin, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal. Il enseigne principalement l’épistémologie et la méthodologie de la recherche-création. Faire des cartes heuristiques permet de découvrir et de s’approprier son projet et de réintégrer sa subjectivité. Celles-ci peuvent inclure des thèmes, des concepts, des références mais aussi des formes, des matérialités, des processus ainsi que des émotions, des affects, des obsessions, etc. Il s’agit de faire évoluer la carte initiale, de classer, d’épurer, de condenser, de défaire, de refaire, de salir, de déchiqueter, d’avoir recours au hasard, de détourner, de transgresser l’exercice pour découvrir son projet et se découvrir. Ce séminaire vise à accompagner les participants dans la réalisation de leurs propres cartes heuristiques.

Le séminaire se poursuit le vendredi 18 novembre de 10h à 13h. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156943-focus-quebec-seminaire-la-recherche-par-cartes-heuristiques-salle-a608 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156943-focus-quebec-seminaire-la-recherche-par-cartes-heuristiques-salle-a608

