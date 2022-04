Séminaire : La mise à l’épreuve du distanciel des cadres thérapeutiques et pédagogiques Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid, le vendredi 15 avril à 10:00

**Par l’Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO)** En s’enracinant dans l’expérience du confinement/déconfinement, l’Institut interroge la notion de téléprésence. Des professionnels aguerris du soin et de l’enseignement seront conviés pour répondre à ces questions. Séminaire par l’Institut virtuel Seine Ouest (IVSO) Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T13:00:00

