IRSD, le vendredi 22 octobre à 13:30

### Sonia Lacroix-Lamandé: J'étudie les réponses immunitaires intestinales pendant une infection néonatale par le parasite protozoaire Cryptosporidium parvum. Je m'intéresse plus particulièrement au dialogue entre le parasite et la cellule épithéliale. En effet, je cherche à décrypter les mécanismes protecteurs de l'hôte pour développer, à terme, des stratégies de contrôle du parasite. Récemment, j'ai commencé à étudier les effets à long-terme d'une infection néonatale par C. parvum sur l'homéostasie intestinale à l'âge adulte.

**Invitation : Sandrine Menard**

Dialogue entre le parasite Cryptosporidium parvum et la cellule épithéliale.

