Séminaire IRSD : Professeur junior Dr. Christophe Reinhardt IRSD, 3 décembre 2021, Toulouse.

IRSD, le vendredi 3 décembre à 13:30

### Hémostase expérimentale et Gnotobiotique Les mammifères sont colonisés par une grande variété de microbes, 10 fois plus nombreux que les cellules hôtes. Ces stimuli microbiens constants influencent la physiologie de l’hôte et contribuent aux états pathologiques cardiovasculaires et métaboliques. Notre groupe a établi des colonies de souris sans germe pour étudier l’influence du microbiote sur le système de coagulation de l’hôte et sur la formation de thrombus. Nos recherches portent sur la signalisation des facteurs de coagulation dans l’intestin grêle, mais aussi sur l’identification d’effets systémiques qui favorisent la formation de thrombus. Pour explorer le rôle du microbiote entérique dans la thrombose, nous profitons de la microscopie intravitale pour visualiser la formation de thrombus et l’adhésion des cellules sanguines à l’artère carotide lésée, à la veine cave et aux vaisseaux mésentériques. ### **DISTANCIEL :** TEAMS / Nous rejoindre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile via le [LIEN IRSD PE and Seminar](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTE5YTg2MTItOGMzNS00MGIwLWExNTktOTU2NDNkMzQyYzEx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252299dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223d7df6fc-4e75-4c32-be1f-4de46be6938e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=822b6ead-af34-428a-b170-f0145b58f8b8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true) ### **CONTACT:** Matteo Serino

