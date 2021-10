Toulouse IRSD Haute-Garonne, Toulouse Séminaire IRSD : Ascel Régis SAMBA LOUAKA IRSD Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Séminaire IRSD : Ascel Régis SAMBA LOUAKA IRSD, 2 décembre 2021, Toulouse. Séminaire IRSD : Ascel Régis SAMBA LOUAKA

IRSD, le jeudi 2 décembre à 11:00

### **Présentiel :** Salle Beaudot ### **Distanciel:** TEAMS / Nous rejoindre sur votre ordinateur ou votre appareil mobile via le [LIEN IRSD PE and Seminar](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTE5YTg2MTItOGMzNS00MGIwLWExNTktOTU2NDNkMzQyYzEx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252299dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223d7df6fc-4e75-4c32-be1f-4de46be6938e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=822b6ead-af34-428a-b170-f0145b58f8b8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true) ### **Contact:** Pricscilla Branchu TBD IRSD purpan toulouse Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

2021-12-02T11:00:00 2021-12-02T12:00:00

