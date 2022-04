Séminaire intergénérationnel COREMOB – Développer la citoyenneté européenne Lycée Elie Vinet,Barbezieux, 9 mai 2022, Barbezieux.

Séminaire intergénérationnel COREMOB – Développer la citoyenneté européenne

Lycée Elie Vinet, Barbezieux, le lundi 9 mai à 09:00

Ce séminaire réunit des lycéens et des personnels éducatifs pendant toute une journée autour de la citoyenneté européenne. Conférences, débats, ateliers, stands parleront citoyenneté et mobilité européennes. Conçu en partenariat Europe direct et éducation nationale, il se déroule en présentiel au lycée Elie Vinet de Barbezieux. Il a pour objectif d’échanger sur les représentations véhiculées et valeurs portées par l’union européenne, et de donner à la fois l’envie et les outils pour faciliter la mobilité, à la fois des jeunes et des adultes. Ce séminaire est organisé dans le cadre du coremob, comité régional de la mobilité. Une large part sera donnée à la question de la valorisation des compétences acquises en mobilité, notamment les softskills. Environ 70 élèves de lycée et 30 personnels de l’Education Nationale participent à cette journée. Ce sera ainsi l’occasion de faire connaitre l’environnement des élèves et des établissements scolaires qui agit en faveur de l’ouverture européenne.

Sur inscription.

Ce séminaire réunit des lycéens et des personnels éducatifs pendant une journée autour de la citoyenneté européenne. Conférences, débats, ateliers, stands parleront citoyenneté et mobilité.

Lycée Elie Vinet,Barbezieux 7 Avenue Pierre Mendès-France 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T17:00:00