Saint-Lunaire 35800 Conférence, sciences humaines. L’objectif et méthode du séminaire est d’acquérir une bonne connaissance des différents courants de la pensée politique, de l’antiquité jusqu’à nos jours afin d’avoir une meilleure compréhension des débats d’idées ou des confrontations idéologiques qui animent note société. Entrée libre. Jeudi 18 novembre 2021 – De 9h30 à 12h30 – Salle Jean Rochefort +33 6 50 73 97 30 Conférence, sciences humaines. L’objectif et méthode du séminaire est d’acquérir une bonne connaissance des différents courants de la pensée politique, de l’antiquité jusqu’à nos jours afin d’avoir une meilleure compréhension des débats d’idées ou des confrontations idéologiques qui animent note société. Entrée libre. Jeudi 18 novembre 2021 – De 9h30 à 12h30 – Salle Jean Rochefort Salle Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

