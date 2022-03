Séminaire financement de l’innovation et de la croissance industrielle Excelia, 7 avril 2022, Tours.

L’association Healthcare Loire Valley est heureuse de vous inviter à participer à un séminaire gratuit autour des thématiques du financement de l’innovation et de la croissance industrielle pour la filière des dispositifs médicaux en Région Centre Val de Loire. L’objectif principal est de partager avec les acteurs de la filière les solutions, les dispositifs et opportunités sur cette thématique stratégique pour toute entreprise. Jeudi 7 Avril 2022 à 09h00 à EXCELIA Tours – École Supérieure de Commerce et de Management Le programme 09h00 Accueil des participants 09h20 Ouverture du séminaire 09h35 Les opportunités du Plan France 2030 en matière d’innovation dans l’industrie des DM (Elodie Salin – DREETS) 10h00 Les dispositifs de financement innovation et DeepTech de Bpifrance (Guillaume Krzyzelewski – BPI France) 10h25 Les dispositifs en région Centre-Val de Loire : CAP R&D, CAP Innovation, projets collaboratifs (Denis Loze et Tugdual le Gallo – RCVL) 10h45 Pause café et rafraichissements 11h00 Accompagnement des projets innovants de DM par le capital investissement (Hervé Bachelot Lallier – Go Capital) 11h20 Accompagnement et rôle du pôle S2E2 dans le montage et la gestion de projets d’innovation (Nicolas Pousset – S2E2) 11h40 Valoriser vos innovations médicales avec l’INPI (Pénélope Couture – INPI) 12h30 Fin du séminaire Audience cible Le séminaire est ouvert à toute personne étant intéressée par cette thématique: CEO, CTO, Ingénieur R&D, Responsable innovation, DAF, CFO, … En présentiel ou distanciel Présentiel: EXCELIA – École Supérieure de Commerce et de Management : 8 rue Léo Delibes- 37200 Tours Distanciel: Via service de visio conférence Inscription L’inscription est gratuite mais obligatoire: [https://forms.gle/mctsbadqfKAPoAF68](https://forms.gle/mctsbadqfKAPoAF68)

Gratuit sur inscription

Excelia 8 rue Léo Delibes, 37000 tours Tours Les Fontaines Indre-et-Loire



