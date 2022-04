Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » séance 2 Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » séance 2 Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin, 14 avril 2022, Orsay. Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » séance 2

Faculté des sciences du sport, Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin, le jeudi 14 avril à 14:00

Cette séance porte sur deux thématiques : « Dynamique d’établissement, engagement pédagogique et dispositifs pluriels de réussite : Lycée de la nouvelle Chance (LNC) et accueil des Sportifs de Haut Niveau en double projet ». Cette recherche est présentée par Pia Henaff Pineau, Sophie Michel, Dominique Charrier et Gilles Uhlrich. Discutante : Charlotte Parmantier « Développement de projets « sport-santé » sur la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay et sur le département de l’Essonne ». Cette recherche est présentée par Dominique Charrier, Pia Henaff-Pineau, Charlotte Parmantier et Sophie Michel. Discutant : Gilles Uhlrich

Sur inscription

La séance 2 de « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » aura lieu vendredi 14 avril de 14h à 17h (Laboratoire Ciams) Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Orsay Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Adresse Orsay Ville Orsay lieuville Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Orsay Departement Essonne

Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » séance 2 Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin 2022-04-14 was last modified: by Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » séance 2 Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Faculté des sciences du sport,Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin 14 avril 2022 Amphithéâtre du bât 335 rue P. de Coubertin Orsay Faculté des sciences du sport Orsay

Orsay Essonne