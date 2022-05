Séminaire et dégustation : Voyage au pays du thé vert Catégorie d’évènement: île de France

. payant Tarif 30€

La maison de thé Jugetsudo vous invite à découvrir le japon à travers le thé vert. La maison de thé Jugetsudo vous invite à découvrir le Japon à travers le thé vert. Son histoire, sa culture et sa préparation vous seront présentées. Puis vous dégusterez différents thés : le sencha, le genmaicha, le hojicha, ainsi que l’exceptionnel gyokuro. Vous terminerez enfin ce parcours des saveurs de thés japonais sur une note de matcha, le thé vert en poudre. Vivez une étonnante expérience gustative pleine de couleurs, d’arômes et de sensations qui vous donneront le goût du Japon ! Des échantillons de thé seront offerts à tous les participants. Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/

Photo © Jugetsudo by Maruyama Nori

