Séminaire entrepreneuriat, innovation et prototypage Pôle Numérique Rennes Beaulieu, 1 mars 2022, Rennes. Séminaire entrepreneuriat, innovation et prototypage

Le Pépite Bretagne organise un focus sur l’innovation et le prototypage à destination des étudiants entrepreneurs bretons. **Passez à l’action, confrontez votre projet à la réalité avec la méthode SynPpp (Ananou), dopez votre crédibilité vis-à-vis de vos potentiels** financeurs et partenaires !en 2 temps : Rendez-vous le 1er et le 22 mars à Rennes au PNRB ▶ Inscriptions sur Pépitizy

Séminaire sur le prototypage à destination des étudiants entrepreneurs détenteurs du SNEE, ayant un projet d’innovation Pôle Numérique Rennes Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

