Le [Rannís](https://en.rannis.is/), le centre de recherche islandais, en coopération avec les agences nationales Erasmus+/ CES Estonie, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Pologne et Slovaquie, organise un séminaire à Reykjavík en Islande du 10 au 12 novembre 2021. Ce séminaire est destiné aux acteurs et organisations de jeunesse qui n’ont pas ou peu d’expérience avec les jeunes en situation de handicap ou ayant des problèmes de santé et qui souhaiteraient développer leur compétences pour travailler avec ces publics sur des projets de mobilité européenne. Infos et inscription avant le 26 septembre 2021 [**ICI**](https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/empower-inclusiv-ability.9589/)

