Séminaire ECOBIO – Xavier Dallaire (Université Laval, Québec) Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, vendredi 15 mars 2024.

Phylogeography of a second contact between glacial lineages in an arctic salmonid fish Vendredi 15 mars, 13h15 1

Du 2024-03-15 13:15 au 2024-03-15 14:00.

The glacial cycles of the Pleistocene are major events that shaped the contemporary genetic variation and diversity of most taxa in North America. Using low-coverage whole-genome sequencing, we investigated the recolonization of the Canadian Arctic and Western Greenland by Arctic Char lineages following the last glacial maximum. We observed signs of extensive second contact between the Arctic and Atlantic lineages and infered the position of putative glacial refugia.

Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine