IGR-IAE Rennes, le jeudi 17 mars à 12:30

Le prochain séminaire CREM-IGR Eat&Think se déroulera le jeudi 17 Mars 2022. Nous accueillerons notre collègue [Simon CORNEE](https://crem.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/simon-cornee), Maître de Conférences HDR , qui interviendra sur le thème : _L’apport de la théorie des communs pour la gouvernance (et la finance)._ _Étant donné l’évolution de la situation sanitaire, nous reprenons les séminaires en présentiel dans la Salle du conseil. Un lien zoom sera néanmoins activé pour les participants ne pouvant pas se déplacer._

