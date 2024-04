[Séminaire Eat and Think] IGR-IAE Rennes Rennes, mardi 9 avril 2024.

Rencontre avec Mathieu POURIEUX et Elven PRIOUR autour des activités du CREM TECH Mardi 9 avril, 12h30 1

Du 2024-04-09 12:30 au 2024-04-09 13:30.

Matthieu POURIEUX nous présentera son parcours, ses thématiques de recherche et de détailler ses nouvelles missions en tant qu’ingénieur de recherche au sein du CREM.

Elven PRIOUR présentera ses activités présentes et futures au sein du CREM-LAB.

Ils expliqueront aussi comment l’organigramme du CREM évolue et comment les activités du CREM-TECH vont se structurer.

Enfin, l’objectif principal de l’intervention est d’aboutir à un temps d’échanges avec les collègues, en particulier concernant les perspectives de projets de recherches pour lesquels le CREM-TECH pourrait être sollicité.

La rencontre sera en présentiel (Salle du Conseil de l’IGR) et également en distanciel via Zoom.

—

