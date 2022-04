[Séminaire Eat and Think] Carrière d’enseignant-chercheur en Sciences de Gestion IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

[Séminaire Eat and Think] Carrière d’enseignant-chercheur en Sciences de Gestion IGR-IAE Rennes, 7 avril 2022, Rennes. [Séminaire Eat and Think] Carrière d’enseignant-chercheur en Sciences de Gestion

IGR-IAE Rennes, le jeudi 7 avril à 12:30

Le prochain séminaire CREM-IGR Eat&Think se déroulera le jeudi 7 Avril 2022. Nos collègues Hélène RAINELLI-WEISS et Patrick VALEAU, Professeurs des universités, CREM-IGR, animeront un atelier dédié à la Carrière d’enseignant-chercheur en Sciences de Gestion : * Carrière des enseignants-chercheurs: états des lieux et modifications récentes * Envisager sa carrière d’enseignant-chercheur: quelles étapes ? Comment sont évalués l’enseignement et la recherche ?

Salle du Conseil, IGR-IAE de Rennes et via Zoom

Présentation de Hélène RAINELLI-WEISS et Patrick VALEAU IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T12:30:00 2022-04-07T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes lieuville IGR-IAE Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

IGR-IAE Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

[Séminaire Eat and Think] Carrière d’enseignant-chercheur en Sciences de Gestion IGR-IAE Rennes 2022-04-07 was last modified: by [Séminaire Eat and Think] Carrière d’enseignant-chercheur en Sciences de Gestion IGR-IAE Rennes IGR-IAE Rennes 7 avril 2022 IGR-IAE Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine