Séminaire d’inauguration de l’exposition ‘15 Physiciennes’ par Jacqueline Bloch Faculté des sciences d’orsay – Bâtiment 510 (LPS) – Amphithéâtre Blandin Orsay, jeudi 7 mars 2024.

Séminaire d’inauguration de l’exposition ‘15 Physiciennes’ par Jacqueline Bloch Fluides de lumière dans des réseaux de microcavités optiques Jeudi 7 mars, 10h30 Faculté des sciences d’orsay – Bâtiment 510 (LPS) – Amphithéâtre Blandin Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T10:30:00+01:00 – 2024-03-07T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T10:30:00+01:00 – 2024-03-07T11:30:00+01:00

Résumé : Les résonateurs photoniques, couplés au sein d’un réseau, sont apparus ces dernières années comme une puissante plate-forme pour explorer des phénomènes physiques riches et variés. Si un matériau actif tel qu’un ou plusieurs puits quantiques est introduit au sein des résonateurs, les modes de cavité peuvent être en régime de couplage fort avec les excitations électroniques des puit quantiques (des excitons) et former des états hybrides exciton-photon appelés polaritons. La partie photonique des polaritons rend le système ouvert (les photons s’échappent constamment de la cavité), permet « d’imager » directement les modes propres du systèmes et de réaliser une ingénierie de la structure de bandes ainsi de réaliser un couplage spin orbite. La partie excitonique des polaritons leur confère une non-linéarité géante, des interactions dépendantes du spin, et une très forte sensibilité au champ magnétique.

C’est l’alliance de toutes ces propriétés qui permet d’explorer les fluides de lumière dans une grande variété de géométries et dans des régimes très différents, hors équilibres, linéaires, non-linéaires ou même plus récemment quantiques.

Biographie : Jacqueline Bloch est une physicienne expérimentatrice spécialisée en optique non linéaire et quantique dans les semi-conducteurs. Directrice de Recherche au CNRS et enseignante à l’École Polytechnique, elle explore des phénomènes physiques variés, tels que la superfluidité et les transitions de phase dissipatives. Membre de l’Académie des Sciences, elle a reçu des distinctions telles que le prix Jean Ricard 2015 de la Société Française de Physique, la médaille d’argent du CNRS 2017, et le prix Ampère 2019 de l’Académie des Sciences. Son élection en tant que membre de l’Académie des Sciences en 2020 souligne son influence continue dans le domaine de la physique.

Faculté des sciences d’orsay – Bâtiment 510 (LPS) – Amphithéâtre Blandin 1 rue Nicolas Appert, 91400 ORSAY Orsay 91400 Essonne Île-de-France

séminaire physique

Béatrice Urbah