**Les Terrestres sont aussi des écosystèmes… … ou ce que les microbes font à la médecine, à la santé publique et à la biologie. Pour cette quatrième séance du séminaire Devenirs Terrestres, Charlotte Brives, anthropologue des sciences au CNRS, et Alexis Zimmer, anthropologue des sciences à l’Université de Strasbourg viendront présenter leurs recherches sur les relations entre humains et microbes.**

Entrée libre

