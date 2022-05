Séminaire Développement Durable et projets Erasmus+ Jeunesse Grenoble, 10 mai 2022, Grenoble.

du mardi 10 mai au jeudi 12 mai à Grenoble

Est-ce que vous savez que les programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité sont de formidables outils pour faciliter la mise en place de projets autour de la protection de l’environnement et du développement durable ? Vous voulez en savoir plus ? L'[Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport](https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/) organise un séminaire autour des programmes européens et des projets en lien avec le développement durable et la protection de l’environnement du **10 au 12 Mai 2022 à Grenoble.** Il réunira une trentaine de représentants d’organisations ou de collectivités territoriales actives sur cette thématique, intéressés par la mise en place de projets de dimension européenne s’adressant aux jeunes. Ce sera l’occasion pendant ces 3 jours d’en apprendre plus sur les opportunités offertes par certains programmes européens (et au-delà!) et d’échanger des bonnes pratiques sur la mise en place de projets de jeunes en lien avec le développement durable et la protection de l’environnement. L’ensemble des frais de formation (transport, hébergement en chambre simple, repas) seront pris en charge par l’Agence. Vous pouvez encore compléter ce [**formulaire**](https://airtable.com/shrPVlzaFo2mextbv) pour y participer.

