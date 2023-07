Visite guidée du musée des Missions Etrangères de Paris pour les jeunes Séminaire des missions étrangères de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée du musée des Missions Etrangères de Paris pour les jeunes 16 et 17 septembre Séminaire des missions étrangères de Paris Inscription obligatoire

Venez découvrir les Missions Etrangères de Paris !

Faites voyager vos jeunes (entre 10 et 15 ans) à travers la grande aventure des Missions Étrangères de Paris ! Un parcours du Musée des MEP illustré, pour découvrir l’engagement de ces missionnaires qui, du XVIIe siècle à nos jours, sont partis porter la Bonne nouvelle de l’Evangile en Asie !

Visite guidée et illustrée encadrée par Les Trésors de Paris.

La Société des Missions Etrangères de Paris (MEP) a été créée en 1658 pour l’évangélisation de l’Asie. En 360 ans, près de 4 500 prêtres ont été envoyés à partir du séminaire du 128 Rue du Bac.

Vingt trois missionnaires ont offert leur vie en martyre et sont officiellement saints. La crypte des Martyrs est un lieu de pélérinage qui leur est dédié. De nombreux groupes ou individuels viennent la visiter et y prier. Vous y êtes les bienvenus. Elle contient des tableaux, des objets et des reliques des saints martyrs. Aujourd’hui, les MEP comptent 150 prêtres dans 14 pays. Depuis 2003, des milliers de jeunes volontaires partent soutenir les missions, par exemple à Madagascar, Chine, Inde, Philippines… Ils œuvrent dans l’enseignement, la santé, le soin des handicapés, des enfants des rues, le développement rural, l’animation de jeunes, la comptabilité, etc. Embarquez vous aussi !

Séminaire des missions étrangères de Paris 128 rue du bac 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Île-de-France http://missionsetrangeres.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-musee-des-missions-etrangeres-de-paris-pour-les-jeunes »}] La Société des Missions étrangères de Paris, est créée depuis 1658, elle a contribué à l’évangélisation de nombreux pays d’Asie et de l’Océn indien. Le service MISSIONS 128 est l’espace culturel dédié à l’histoire et à l’action des Missions étrangères de Paris (MEP), véritable pont culturel entre la France, l’Asie et l’océan Indien.

La collection permanente, riche d’un héritage de plus de 360 ans, présente le patrimoine artistique, religieux et historique des MEP : objets d’art, photographies, manuscrits…,

Les expositions temporaires proposent un regard historique ou contemporain sur l ’Asie et l’océan indien, témoignages de l’évangélisation et de l’inculturation d’hier et d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

MEP