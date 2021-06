Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde SÉMINAIRE DES ÉCHANGES AVEC MARIE-HÉLÈNE BROUSSE Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

D’ailleurs, ça existe La femme ? Lacan a été en apparence provocateur sur ce point puisqu’il martèle que « La femme n’existe pas ». En tant que genre sans nul doute elle existe. En tant qu’organisme aussi mais elle est alors absorbée par la mère. Nous envisagerons donc non les femmes mais le féminin du point de vue des modes de jouissance. « En se fondant sur les pensées lacaniennes, la psychanalyste définit les expériences de jouissance féminine. Elle présente la notion d’un moment de vide dans la subjectivation, à savoir une jouissance qui n’est plus focalisée sur l’organe ou l’utilisation d’un fantasme. Un éclairage épistémique est apporté grâce à la rencontre avec deux physiciens. » >>> Retrouvez le livre : [https://urlr.me/HZXGb](https://urlr.me/HZXGb) Marie-Hélène Brousse En partenariat avec l’ACF en Aquitaine Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge adaptée). L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous à la Station Ausone. Marie-Hélène Brousse, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, animera ce séminaire des échanges autour du thème : « La jouissance féminine n’est pas la jouissance de La Femme » Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

