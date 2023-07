Visite guidée Séminaire des Barbelés Le Coudray, 16 septembre 2023, Le Coudray.

A l’occasion de votre visite, vous découvrirez ce lieu de mémoire, le séminaire des barbelés, créé en 1945, accueillit plus de 950 prisonniers allemands, séminaristes en formation. 640 d’entre eux deviendront prêtres, 4 évêques et 2 pères abbés.

Ce site est unique en France et représente un témoignage bouleversant de la réconciliation franco-allemande.

Séminaire des Barbelés 36 rue des Bellangères 28630 Le Coudray Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 95 76 41 16 http://www.franz-stock.org Camp de prisonniers de guerre allemands de 1944 à 1948 dans lequel fut organisé de 1945 à 1947 une faculté de Théologie au profit de prisonniers étudiants en vu de recréer le nouveau clergé pour la re-naissance d’une nouvelle Allemagne. Lieu de mémoire, le séminaire des barbelés, créé en 1945, accueilli plus de 950 prisonniers allemands, séminaristes en formation. L’abbé Franz Stock (1904-1948), prêtre allemand, ancien aumônier des prisons parisiennes de la Gestapo, exemplaire de courage sous l’occupation, en assuma la direction spirituelle. Dans un hangar du camp, est retracé, au travers d’images d’archives cet épisode de l’après guerre et la vie de Franz Stock, apôtre de la réconciliation franco-allemande. La chapelle, avec sa peinture murale, réalisée par Franz Stock et son chemin de croix peint par un prisonnier, Lothar Zenetti, ont été restaurés. 3 km Sud Chartres; CD 935

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

