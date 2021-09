SEMINAIRE DE RENTREE ET STRATEGIQUE OPENDAFRANCE Passage Brulon, 23 septembre 2021, Paris.

Passage Brulon, le jeudi 23 septembre à 10:00

A travers une journée organisée sous forme d’ateliers et ponctuée d’interventions d’acteurs extérieurs (Etalab, associations engagées, experts) ce séminaire destiné aux membres de l’association ( élus et agents) permettra d’aborder, de reformuler et de se réapprorier collectivement le socle commun de nos valeurs (culture et vision commune de l’open data), de se projeter à 5/10 ans, d’imaginer comment les collectivités et OpenDataFrance s’organisent pour ces actions, le rôle de nos alliances. Des temps importants de convivialité nous permettront aussi de nous retrouver et de partager de façon informelle nos avancées et nos nouveaux projets. Contexte : Suite à l’échange préalable qui a eu lieu le 8 juillet en téléconférence, dont le compte-rendu succint est accessible ici, je vous rappelle les objectifs et les modalités d’animation : Le Conseil d’administration d’Opendatafrance a fixé des objectifs ambitieux pour l’association : promouvoir les principes fondateurs du partage des données et agir sur le débat national, faire d’Opendatafrance un canal essentiel de communication et de valorisation des projets menés par les collectivités, améliorer la capitalisation des expériences et des ressources produites, engager les collectivités dans de réflexions nouvelles, par exemple sur la responsabilité et la sobriété. Pour approfondir ces sujets, nous vous avons proposé de réfléchir et d’élaborer ensemble ce programme. L’objectif de ce séminaire sera reformuler le socle commun de nos valeurs (culture et vision commune de l’open data), de se projeter à 5/10 ans, d’imaginer comment les collectivités et OpenDataFrance s’organisent pour ces actions, le rôle de nos alliances. Nous aborderons en ateliers collectifs des sujets prioritaires qui ont été déjà identifiés et que vous pourrez compléter : 1 – Sensibilisation des décideurs (élus et directeurs) 2 – L’approche par les usages 3 – La dimension européenne de l’ouverture des données 4 – La structuration, les outillages pour un développement harmonieux de l’open data 5 – L’appropriation de la donnée par le(s) public(s) 6 – Vers une gouvernance nationale des données publiques +autres sujets sur vos propositions

entrée libre pour les membres d’OpenDataFrance, sur inscription

Passage Brulon 8 Passage Brulon, Paris 12 Paris



2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T18:00:00