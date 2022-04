Séminaire de Nathalie Leturcq La Vancelle La Vancelle Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-09-19 – 2022-09-22

Séminaire de Nathalie Leturcq

La SPL EVA propose un second séminaire en 2022 avec Nathalie Leturcq sur le thème "Nature et teinture : des couleurs aussi pour le Parchwork" du Lundi 19 au Jeudi 22 Septembre 2022. Nathalie Leturcq est une maître teinturière reconnue. Elle prépare d'extraordinaires potions colorées depuis ses Iles Canaries d'adoption et sera présente en France pour la 1ère fois. Dans ce séminaire, Nathalie Leturcq vous enseignera toutes les notions de base nécessaires à la réalisation d'une teinture naturelle à base de cochenille, de gaude, d'indigo et de plantes cueillies aux alentours. Ces enseignements vous seront précieux pour créer vos tissus pour un quilt. Plus d'infos et tarifs : https://www.patchwork-europe.eu/seminaire-2022-Nathalie-Leturcq.php Lieu : MJC de La Vancelle

