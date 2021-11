Séminaire de l’Institut du Virtuel Seine Ouest ESPACE ANDREE CHEDID, 17 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Séminaire de l’Institut du Virtuel Seine Ouest

ESPACE ANDREE CHEDID, le vendredi 17 décembre à 10:30

Fidèle à ses objectifs, l’Institut du Virtuel Seine Ouest, dont l’objectif est de favoriser le débat scientifique sur le rapport de l’humain au Virtuel, a été très attentif à l’investissement décuplé des outils de communication distanciels lors des périodes de confinements et de déconfinements liés au Covid-19. Ce sont plus particulièrement les efforts créatifs des thérapeutes et des enseignants pour maintenir une continuité de leurs activités qui ont retenu l’attention. Quelles sont les vertus, mais aussi les limites, de cette téléprésence ? Peut-on parler d’une clinique du distanciel ? Qu’est-ce qui fait qu’avec certaines personnes « ça marche », alors que d’autres semblent rétifs au distanciel ? Arnaud Sylla, psychologue-motricien, psychothérapeute et Président de l’association Hébé, évoquera ces sujets lors d’une conférence : « Des outils de médiation en ligne ? Entre bricolage et épreuve de réalité en période de confinement ».

Entrée libre. Egalement accessible à distance via Zoom (ID : 2310217762, mot de passe : 30012018).

Animé et coordonné par Marion Haza Pery, Sylvain Missonnier et Xanthie Vlachopoulou – Année 2021 2022

ESPACE ANDREE CHEDID 60, rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T10:30:00 2021-12-17T12:00:00