Vous êtes une collectivité, un pôle de compétitivité, une université, une association, une entreprise, vous avez des projets de coopération territoriale européenne en tête ? Découvrez ce que vous pouvez faire avec l’équipe de la Région Nouvelle-Aquitaine le lundi 16 mai à l’occasion du Séminaire de la Coopération territoriale européenne. Au programme, une journée pour jeter un regard sur la période 2014-2020 et, surtout, pour se projeter dans la programmation 2021-2027 et réfléchir ensemble à d’éventuelles idées de projets. Des témoignages de porteurs de projets et des temps d’échanges viendront ponctuer les présentations des programmes de coopération. [PROGRAMME PREVISIONNEL](https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/sites/default/files/2022-04/Programme_previ_0.pdf) Les présentations des programmes pourront être suivies en visioconférence mais la séance de réflexion commune sur les idées de projets se fera uniquement en présentiel. Vous retrouverez très prochainement sur cette page le programme détaillé ainsi que le lien d’inscription pour le séminaire. Pour en savoir plus sur la coopération territoriale européenne : [[https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/th%C3%A9matique/cooperation-europeenne.html](https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/th%C3%A9matique/cooperation-europeenne.html)](https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/th%C3%A9matique/cooperation-europeenne.html) Pour participer à ce séminaire, cliquez sur ce lien d’inscription : [[https://forms.office.com/r/0eeSXpxqBP](https://forms.office.com/r/0eeSXpxqBP)](https://forms.office.com/r/0eeSXpxqBP) N’hésitez pas à contactez l’équipe CTE de la Région Nouvelle-Aquitaine par mail : [[ue.cooperation@nouvelle-aquitaine.fr](mailto:ue.cooperation@nouvelle-aquitaine.fr)](mailto:ue.cooperation@nouvelle-aquitaine.fr)

Conseil régional rue françois de sourdis, 33000 bordeaux Bordeaux

2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T16:30:00

