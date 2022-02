Séminaire de contact francophone sur les projets de solidarité et de participation à la vie démocratique Bureau international jeunesse Bruxelles Catégories d’évènement: Bruxelles

Organisé par l’Agence Nationale Belge francophone, ce séminaire de contact francophone réunira pendant quelques jours des structures de Belgique, de France et du Luxembourg, afin de travailler sur des projets de Solidarité (CES) et des projets de participation (Erasmus+). Cette rencontre se tiendra à **Bruxelles en Belgique du 2 au 6 mai 2022** et en français. Vous souhaitez participer à ce séminaire ? L’appel est ouvert jusqu’au 25 mars prochain. Plus d’infos et inscription [ICI](https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/participation-and-solidarity-contact-making-seminar-in-french-language.9930/)

Gratuit sur inscription

Un temps d’échanges et de travail en Belgique entre acteurs francophones sur des projets de solidarité et de participation. Bureau international jeunesse Bruxelles Bruxelles Bruxelles-Capitale

