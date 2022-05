Séminaire d’architecture Pesmes Pesmes Catégories d’évènement: Haute-Saône

Pesmes

Séminaire d’architecture Pesmes, 18 juillet 2022, Pesmes. Séminaire d’architecture Pesmes

2022-07-18 – 2022-07-30

Pesmes Haute-Saône Séminaire de projets accueillant une vingtaine de jeunes architectes qui vont réfléchir à l’évolution de plusieurs sites dans le centre du village.

Cette manifestation est accompagnée de concerts, expositions et d’un cycle de conférences sur l’architecture ouverts au public.

Le séminaire se termine par une exposition des projets et un débat public. ar.pesmes@gmail.com +33 3 84 21 27 99 http://www.aveniradieux.fr/ Séminaire de projets accueillant une vingtaine de jeunes architectes qui vont réfléchir à l’évolution de plusieurs sites dans le centre du village.

Cette manifestation est accompagnée de concerts, expositions et d’un cycle de conférences sur l’architecture ouverts au public.

Le séminaire se termine par une exposition des projets et un débat public. Pesmes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Pesmes Autres Lieu Pesmes Adresse Ville Pesmes lieuville Pesmes Departement Haute-Saône

Pesmes Pesmes Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pesmes/

Séminaire d’architecture Pesmes 2022-07-18 was last modified: by Séminaire d’architecture Pesmes Pesmes 18 juillet 2022 Haute-Saône Pesmes

Pesmes Haute-Saône