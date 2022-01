séminaire « Cultures visuelles, histoire croisée du regard soviétique » Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,salle Walter Benjamin, 8 février 2022, Paris.

Sylvain Dufraisse, UMR 6025 CENS, Université de Nantes-CNRS « Représentations et pratiques de la « culture physique » (fizkul’tura) pour les enfants et les jeunes, de la fin du XIXe siècle aux années 1930 : enjeux et historiographie » et Cécile Pichon-Bonin, CNRS, LIR3S « Jeux physiques-jeux graphiques : la place du jeu dans les albums pour enfants dédiés à la culture physique de la NEP à la fin du Premier plan quinquennal » Les spécialistes de l’éducation, de la santé et du monde militaire donnent activités physiques et du corps une place renouvelée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En Europe occidentale, médecins, pédagogues et militaires proposent des voies nouvelles pour former les corps des futurs citoyens et sujets et pour donner une place au corps dans l’éducation des enfants. Ils donnent alors un nouvel élan aux réflexions autour des socialisations enfantines et juvéniles. Cette communication vise à poser les jalons pour comprendre comment dans l’Empire russe, dans la Russie bolchévique et dans les premières années de l’Union soviétique se sont formulés et exprimés les projets pour éduquer, transformer et perfectionner le corps des enfants et des jeunes. Ainsi, cette intervention cherche à comprendre comment s’incarne le projet soviétique au premier sens du terme dans ceux qui en deviendront les futurs citoyens, au carrefour des projets utopiques, des velléités hygiénistes et des mobilisations conscriptives, en mettant en évidence les influences internationales et les appropriations des milieux réformateurs de la période impériale et des pratiques en vogue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (préparation militaire, scoutisme, mouvement de randonnées, hygiénisme, sport). Elle soulignera également l’intérêt de passer par des sources iconographiques pour appréhender ces projets et les réalisations qui en découlent et proposera, dans ce sens, une étude de cas.

entrée libre

