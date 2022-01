[Séminaire CREM] « Physical Disability and Labor Market Discrimination : Evidence from a Video Resume Field Experiment » Faculté des Sciences Economiques, 3 février 2022, Rennes.

Faculté des Sciences Economiques, le jeudi 3 février à 12:15

C_o-écrit avec Charles Bellemare, Guy Lacroix et Steeve Marchand_ **Abstract:** We sent fictitious applications to firms advertising job openings. We find that revealing a disability decreases callback rates by 25 percentage points. This result is not explained by accessibility constraints or lost productivity due to disability. We find that including a video resume of a well-spoken applicant significantly increases callbacks by 10 percentage points for persons with and without disabilities. Analysis of viewing activity suggests that employers seek less information when the applicant is disabled. Disclosing the disability later in the video increases employers’ viewing time but leaves callback rates unchanged, consistent with taste-based but not statistical discrimination.

Présentation de Marion Goussé – ENSAI-CREST

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes



