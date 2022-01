[Séminaire CREM] « Cooperation versus leadership in mode couples choice decisions » co-écrit avec André de Palma. Faculté des Sciences Economiques, 20 janvier 2022, Rennes.

[Séminaire CREM] « Cooperation versus leadership in mode couples choice decisions » co-écrit avec André de Palma.

Faculté des Sciences Economiques, le jeudi 20 janvier à 12:15

**Abstract:** We develop a theoretical model for couple mode choice relying on Stackelberg equilibrium concept. We then compare it to a cooperative model “a la Chiappory”, with an application to Paris region. We estimate the determinants of the leadership (spouses’ age, nationality, type of job contract, tenure status and number of children) and of the utility provided by a mode. To control for the endogeneity of the couple joint choice set, we finally model the joint choice of car ownership and mode choice. Values of time are computed for driving alone, commuting together by car as the driver and as the passenger, by gender. Finally, we discuss the public policy implications of our results.

Présentation de Nathalie Picard, BETA – Université de Strasbourg

Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes



