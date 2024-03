Séminaire Création Psychanalyse Politique Brasserie du Parc Albi, samedi 16 mars 2024.

Séminaire Création Psychanalyse Politique Deux heures d’échanges en lien avec le travail de Thierry Boyer à la Brasserie du Parc Samedi 16 mars, 16h00 Brasserie du Parc Gratuit

Le collectif avait rencontré en avril 2016 Thierry Boyer et son travail au cours de l’exposition qui avait eu lieu au Frigo. L’impression encore persistante de cette rencontre donnera lieu à une reprise des questions qui avaient émergé et qui courent encore. L’œuvre de Thierry Boyer se prête, peut-être plus aisément que d’autres, à questionner la psychanalyse comme la politique : quel rapport avons-nous avec le vivant, avec la structure et le monde tel qu’il va ? Quelques brèves interventions introduiront la discussion.

Le collectif ‘Création Psychanalyse Politique’ a longtemps animé entre Albi et Toulouse un séminaire et des rencontres autour de ce nœud fondamental entre ces 3 champs. Composé de psychanalystes et de créateurs, il oeuvre au soutien de la psychanalyse dans le lien social et fait le pari que l’artiste nous enseigne dans ce sens.

à l’Hôtel du Parc, 3 avenue du Parc, Albi

Entrée libre, consommation souhaitée.

Séminaire précédé d’une visite de l’exposition à l’Hôtel Rochegude

À 14h30 : rendez-vous au 28 rue de Rochegude (à 2 min. à pied) pour une visite de l’exposition Traces, racines, empreintes en compagnie de l’équipe du centre d’art

Brasserie du Parc Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Thierry Boyer