Afrikay Sound System 21 et 22 juin Semina Paris

Afrikay Sound System présente pour la première fois son éventail d’artistes à Paris.

Pop Française, Blues Punk, Rap, AfroBeat en concerts et Amapiano, Musique Tropicales et Deep House en DJ set.

Pour une soirée endiablée au coeur du 11e. L’occasion de partager l’univers varié d’Afrikay, collectif dont vous allez entendre parler, en association avec l’Association Gniark Gniark.

Animations et Dances seront au rendez-vous.

Semina Paris 152 rue de charonne 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France 0667132616 https://instagram.com/semina_paris?igshid=MmJiY2I4NDBkZg== Pizzeria Italienne typique, Semina est au coeur du 11e arrondissement

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T00:30:00+02:00

©Afrikay Sound System