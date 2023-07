À la découverte du patrimoine de Semide Semide, 12 juillet 2023, Semide.

Semide,Ardennes

Semide est un superbe village classé 4 fleurs «villes et villages fleuris» qui mérite le détour. Pour découvrir la commune le temps d’une balade, un support papier sous forme de livret vous invite à un petit jeu de piste. En observant le décor qui vous entoure, vous pourrez alors reporter sur une carte les numéros correspondant à vos découvertes. Patrimoine culturel et naturel, fantaisies, vestiges du passé… Cette balade saura vous étonner ! Retrouvez le livret-jeux en version papier à l’office de tourisme Argonne en Ardenne à Vouziers, ou sur son site, rubrique Brochures. N’ou­­­­­­­­­­­­­bliez pas de parta­­­­­­­­­­­­­­ger avec nous vos aven­­­­­­­­­­­­­­tures sur les réseaux sociaux avec le #argon­­­­­­­­­­­­­­near­­­­­­­­­­­­­­denne et #enigmesenargonne..

fin : . .

Semide 08400 Ardennes Grand Est



Semide is a superb village classified 4 flowers « cities and villages in bloom » which deserves the detour. To discover the village during a stroll, a paper support in the form of a booklet invites you to a little treasure hunt. By observing the scenery around you, you can then transfer the numbers corresponding to your discoveries on a map. Cultural and natural heritage, fantasies, vestiges of the past… This walk will amaze you! You can find the booklet in paper version at the Argonne en Ardenne tourist office in Vouziers, or on its website, under Brochures. Don’t forget to share your adventures with us on social networks with #argonneardenne and #enigmesenargonne.

Semide es un magnífico pueblo clasificado con 4 flores « ciudades y pueblos en flor » que merece una visita. Para descubrir el pueblo durante un paseo, un soporte de papel en forma de cuaderno le invita a una pequeña búsqueda del tesoro. Observando el paisaje que le rodea, puede trasladar a un mapa los números correspondientes a sus descubrimientos. Patrimonio cultural y natural, fantasías, vestigios del pasado… Este paseo le sorprenderá Puede encontrar el folleto en papel en la oficina de turismo de Argonne en Ardenne, en Vouziers, o en su sitio web, en la sección Folletos. No olvides compartir tus aventuras con nosotros en las redes sociales con #argonneardenne y #enigmesenargonne.

Semide ist ein wunderschönes Dorf, das mit 4 Blumen (« villes et villages fleuris ») ausgezeichnet wurde und einen Umweg wert ist. Um die Gemeinde während eines Spaziergangs zu entdecken, lädt Sie ein Papierträger in Form eines Heftes zu einer kleinen Schnitzeljagd ein. Wenn Sie die Umgebung beobachten, können Sie dann die Nummern, die Ihren Entdeckungen entsprechen, auf eine Karte übertragen. Kultur- und Naturerbe, Fantasien, Überreste der Vergangenheit… Dieser Spaziergang wird Sie überraschen! Sie finden das Spielbuch in Papierform beim Fremdenverkehrsamt Argonne en Ardenne in Vouziers oder auf dessen Website unter der Rubrik Broschüren. Vergessen Sie nicht, Ihre Abenteuer mit uns auf den sozialen Netzwerken unter #argonneardenne und #enigmesenargonne zu teilen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme