Semi & Relais de la 12-14 Niort, 12 juin 2022, Niort.

Semi & Relais de la 12-14 Stade René-Gaillard 105 avenue de la Venise Verte Niort

2022-06-12 – 2022-06-12 Stade René-Gaillard 105 avenue de la Venise Verte

Niort Deux-Sèvres

La 12-14 – SEMI INDIVIDUEL

Épreuve individuelle sur un circuit comportant 4 boucles :

– Boucle 1 de 6,100km,

– Boucles 2, 3 et 4 de 5km.

Le parcours mène jusque sur les bords de Sèvre avec un passage sur le Village de la course à chaque tour.

Pas de difficultés majeures.

la course des pitchoune

3 ans, 6 ans, 10 ans… à tout âge, après avoir eu la joie de défiler sous les yeux étoilés de leurs parents et de poser pour la photo souvenir tous les enfants auront le plaisir de courir, des plus petits aux plus grands, sur la piste principale du stade René Gaillard.

https://www.la12-14.com/

+33 6 23 27 95 70

La Nouvelle République des Deux-Sèvres, J.C.

Stade René-Gaillard 105 avenue de la Venise Verte Niort

