Semi-marathon Sedan/Charleville Sedan, 2 octobre 2022, Sedan.

Semi-marathon Sedan/Charleville Avenue Phillipoteaux Sedan

2022-10-02 – 2022-10-02

Avenue Phillipoteaux Sedan 08200

Sedan

Marquée par son côté populaire, son ambiance chaleureuse et la sympathie de son public aux cris encourageants, le Sedan-Charleville est la plus ancienne course pédestre de ville à ville de France. Elle a vu le jour en 1906 et est longue de 24,3 kilomètres. En plus des spectateurs enthousiastes, des animations musicales viendront agrémenter la course. Le nombre des participants dépasse régulièrement les 3000. Le départ est à Sedan et les coureurs découvrent en sortant de la ville les plaines ardennaises. Le parcours, avec ses côtes et ses faux plats, se fait à proximité de la Meuse. De nombreux villages du territoire Ardenne Métropole sont traversés : Dom-Le-Mesnil , Flize , Elaire… puis il pénètre jusqu’au centre historique de Charleville, en parcourant plusieurs kilomètres au sein de la ville. Navettes de bus, consigne de sacs et accueil handi sports

jmarie.baudoin@wanadoo.fr

Avenue Phillipoteaux Sedan

