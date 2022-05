SEMI MARATHON MEUSE GRANDE GUERRE Verdun, 19 juin 2022, Verdun.

SEMI MARATHON MEUSE GRANDE GUERRE Verdun

2022-06-19 09:20:00 09:20:00 – 2022-06-19

Verdun Meuse

> DISTANCES ET TARIFS

La course jeune de 700m : 3€ (à partir du 12 juin majoration de 3€).

Course 2km100 : 5€ (à partir du 12 juin majoration de 3€).

10km course : 14€ (à partir du 12 juin majoration de 4€).

Semi-marathon : 18€ (à partir du 12 juin majoration de 4€).

Marche Nordique « Chronométrée » : 10€ (à partir du 12 juin majoration de 4€).

Marche Loisirs « non Chronométrée » : 8€ (à partir du 12 juin majoration de 4€).

> HORAIRES DE DEPART

Le départ du Semi-marathon est donné à 09h20,

Le 10km est donné à 09h40,

La Marche Nordique et Marche populaire à 09h45.

La course des benjamins et minimes sera donné à 09h50,

La course et des Écoles d’Athlétisme et Poussins à 09h55.

> RETRAIT DES DOSSARDS

Le Samedi 18 juin 2022 de 14h00 à 18h00 pour les 4 courses et les marches.

Le dimanche 19 juin 2022 de 06h45 à 08h50 pour le semi-marathon, de 06h45 à 09h10 pour le 10km, de 06h45 à 09h15 pour la Marche Nordique ou Populaire et de 06h45 à 09h25 pour le 2km100 et 700m, au nouveau gymnase du Parc de Londres (suivre le fléchage).

s2m2g@sfr.fr +33 6 63 81 32 35 http://www.s2m2g.fr/

© S2M2G

Verdun

dernière mise à jour : 2022-05-12 par